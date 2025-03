Teilen

Der Frühling ist im Anmarsch und die Sonne zeigt sich wieder öfter. Was du jetzt beachten solltest und was der UV-Index damit zu tun hat – vor allem in Süddeutschland – verraten wir dir hier.