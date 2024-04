Müssen Überstunden bezahlt werden? Können sie verfallen, wenn ich sie nicht abbaue? 👉 Hier gibt es einen Überblick übers Arbeitszeitgesetz und einen Rechner für Überstundenvergütung.

Etwa 1,3 Milliarden Überstunden haben deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2022 geleistet. Das sind die aktuellen Zahlen vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Überstunden, die jeder Einzelne macht, zwar deutlich zurückgegangen – mehr als die Hälfte der Zusatzstunden bleiben aber weiterhin unbezahlt. 2022 gab es pro Kopf 14,1 bezahlte Überstunden und 16,5 unbezahlte.

Experten sagen, dass die zurückgehenden Überstunden auch ein Effekt sind von Kurzarbeit und Betriebsschließungen während der Corona-Pandemie sowie der Energie- und Wirtschaftskrise, die auf den Ukraine-Krieg folgte.

Deshalb gibt es gerade eine große Diskussion um Überstunden Die FDP hat vorgeschlagen, Überstunden zum Teil von der Steuer zu befreien. Parteichef Christian Lindner spricht vom „ Lust auf Überstunden machen “, damit sich individuelle Leistung wieder lohne. Scharfe Kritik gibt es für die FDP-Vorschläge von den Gewerkschaften: DGB-Chefin Yasmin Fahimi sagte den Funke-Medien: „ Verrückte Ideen wie steuerfreie Überstunden laden gerade dazu ein, entweder Vollzeitarbeit zu verdrängen oder die geschlechterungleiche Verteilung von Arbeit noch weiter anzukurbeln “. Wer den Fachkräftemangel wirksam bekämpfen wolle, sollte dafür sorgen, dass mehr Eltern in Vollzeit arbeiten können. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland mehr als 1,3 Milliarden Überstunden geleistet worden, sagte Fahimi. Mehr als die Hälfte davon seien unbezahlt gewesen. Auch Verdi-Chef Frank Werneke ist gegen die Pläne. Er forderte stattdessen, Überstunden besser zu bezahlen. Denn würden Überstunden steuerfrei, hätte der Staat auch immer weniger Einnahmen. Wichtige gesellschaftliche Themen betrachtet unsere Comedy-Redaktion immer tagesaktuell für euch von der satirischen Seite: Hier eine kleine Hymne an Christian Lindner SWR3 Comedy 8.4.2024 Lindners Lust auf Überstunden Dauer 0:59 min Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, müsse man mehr Lust auf Überstunden machen, meint Christian Linder. Gabs da nicht auch mal eine Hymne dafür?

Aber muss ich überhaupt Überstunden machen? Ist es okay, wenn im Arbeitsvertrag steht, dass die Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind? Und gibt es eigentlich Obergrenzen für Überstunden? Wir checken die wichtigsten Punkte im Arbeitsrecht – dafür haben wir mit der SWR3-Rechtsredaktion zusammengearbeitet, die sich damit besonders gut auskennt und weiß, was die Klauseln im Arbeitszeitgesetz genau bedeuten.

1. Muss ich Überstunden machen, wenn der Chef es will?

Der Arbeitgeber kann Überstunden grundsätzlich nur dann anordnen, wenn das im Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt ist. Wichtig ist also vor allem, dass du deinen Arbeitsvertrag genau prüfst. Wenn es da nicht drinsteht, musst du nicht damit rechnen, dass du zu Überstunden verpflichtet wirst. Freiwillig kannst du aber natürlich mehr arbeiten als vereinbart. Infos dazu, wann du Arbeit ablehnen darfst und wann nicht, findest du in unserem Faktencheck zu Arbeitsverweigerung.

Es gibt übrigens auch noch einen Sonderfall: Wenn eine Notlage oder ein Katastrophenfall erfordert, dass Mitarbeitende länger da sind, dann kann der oder die Vorgesetzte ebenfalls Überstunden anordnen. Das ist aber nun sicherlich nicht daily business.

2. Müssen Überstunden bezahlt werden?

Zuerst einmal gilt wie immer im Arbeitsrecht: Ein Blick in den Arbeits- oder Tarifvertrag hilft! Gibt es eine ausdrückliche Regelung, wie Überstunden bezahlt werden, gilt diese.

Aber auch ohne ausdrückliche Regelung ist eine Bezahlung für Überstunden möglich. Weil der Chef über die Arbeitszeit entscheidet, gibt es eine Bezahlung aber nur dann, wenn die Überstunden von ihm gewollt sind. Wichtig ist also, ob der Chef es dir konkret angeordnet hat oder ob du einfach nur länger geblieben bist, ohne dass es abgesprochen war – das solltest du eher vermeiden. Es gibt auch den Fall, dass der Chef oder die Chefin dir Aufgabe übertragen, die man nicht in der normalen Arbeitszeit schaffen kann. Dann kann ich als Arbeitnehmer auch darauf vertrauen, dass meine Überstunden bezahlt werden.

Anders ist das übrigens bei Besserverdienern: Weil sie sowieso schon viel verdienen, können sie in der Regel nicht erwarten, dass sie auch noch Überstunden bezahlt bekommen. Insbesondere für Führungskräfte ist das in vielen Fällen zu beachten.

3. Dürfen Überstunden, die ich in der Arbeit mache, verfallen?

Wenn du die Überstunden noch nicht bezahlt bekommen hast, solltest du deinen Vorgesetzten am besten schnell darüber informieren und eine Lösung einfordern. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Oftmals sind nämlich im Arbeitsvertrag sogenannte Ausschlussfristen vereinbart. Danach verfällt ein Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer bestimmten Zeit geltend gemacht wird. Die muss aber immer mindestens drei Monate lang sein. Ist nichts vereinbart, gilt eine Verjährungsfrist von 3 Jahren.

Während der Arbeitszeit zum Arzt: Das sind deine Rechte!

4. Kann ich meine Überstunden auch abbauen?

Überstunden können auch durch einen Freizeitausgleich abgebaut werden. Hier gilt dasselbe wie bei der Auszahlung von Überstunden: Es muss im Tarif- oder Arbeitsvertrag festgeschrieben sein. Dann aber geht es also nicht nur um die Frage „Geld oder kein Geld“, sondern du hast auch die Möglichkeit, deine angesammelten Überstunden auszugleichen. Das geht beispielsweise mit einem früheren Feierabend am Folgetag oder einem späteren Arbeitsbeginn. Insbesondere in Jobs, bei denen in Stoßzeiten sehr viel gearbeitet wird, kann „Überstunden abbummeln“ eine Lösung sein, um dir die nötige Erholung später wieder zurückzuholen.

5. Können Überstunden pauschal mit dem Gehalt abgegolten sein?

Grundsätzlich ja, aber oft können solche Klauseln auch unwirksam sein. Denn es gelten strenge Vorgaben für den Arbeitgeber: Die von ihm verwendeten Klauseln müssen festlegen, wie viele Überstunden auf den Arbeitnehmer zukommen können. Aus dem Vertrag muss also hervorgehen, wie viel Geld du für wie viel Leistung bekommst. Ansonsten ist die Regelung unwirksam. Dann muss der Chef die Überstunden in der Regel bezahlen. Auch hier also noch einmal der beste Tipp: Prüfe am besten genau, was in deinem Arbeitsvertrag drinsteht.

Überstunden zu machen ist kein Qualitätsmerkmal und zeigt auch nicht, dass man besonders gut seinen Job macht. Im Gegenteil: Überstunden können krank machen und sollten sich bestenfalls so weit im Rahmen halten, dass Arbeitnehmer nicht irgendwann am Rand der Belastbarkeit stehen. Adobe Stock Mumtaaz Dharsey/peopleimages.com

6. Gibt es eine Grenze dafür, wie viele Überstunden erlaubt sind?

Arbeitnehmer werden durch Gesetze geschützt, die festlegen, wie viel sie am Tag maximal arbeiten dürfen. Diese Obergrenze liegt bei maximal 10 Stunden am Tag. Und die kann auch nur ausgereizt werden, wenn sich die durchschnittliche Arbeitszeit in einem bestimmten Zeitraum wieder auf 8 Stunden einpendelt. Unendlich Überstunden anzuhäufen geht also nicht und wird auch in vielen Unternehmen durch eigene Regeln überprüft. Wenn du zu viele Überstunden ansammelst, kann es also auch sein, dass sich die zuständige Abteilung im Haus bei dir meldet und nachfragt.

Denn auch das darf man nicht vergessen: Chefs haben auch eine Fürsorgepflicht. Es ist also eigentlich seine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beispielsweise durch eine dauerhafte Überbelastung krank werden oder gar die Arbeitssicherheit gefährden.

Mehr Infos dazu und zu Pausenregelungen in Abhängigkeit der Arbeitsstunden findest du hier.

Wie viel Geld kriege ich für meine Überstunden, wenn ich sie mir ausbezahlen lasse? In diesem Rechner kannst du deine Überstundenvergütung individuell berechnen.

Überstundenvergütung berechnen Mit diesem Rechner kannst du ganz einfach berechnen, wie hoch deine Vergütung ausfallen sollte, wenn du Überstunden machst. Trage einfach deine Informationen ein, dann erhältst du dein Ergebnis. Diese Daten werden von SWR3 nicht gespeichert, genutzt oder weitergeben. Dieser Rechner steht nur dir zur Verfügung, um einen Überblick über deine Überstundenvergütung zu bekommen. Wie hoch ist dein Bruttomonatsgehalt? Bruttogehalt ist der Gesamtbetrag vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Wie viele Stunden arbeitest du vertraglich pro Woche? Wie hoch ist dein Überstundenzuschlag in Prozent? Wenn du den Zuschlag nicht kennst, trage hier 0 ein. Wie viele Überstunden hast du diesen Monat geleistet? Ausrechnen

Podcast anhören: Grenzen setzen bei der Arbeit

Häufig machen Menschen Überstunden, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie nicht da sind. Weil sie denken, dass sie es den Kolleginnen und Kollegen schuldig sind. Oder in sozialen Berufen, weil sie sich der Aufgabe und den Patienten verpflichtet fühlen. Das kann die eigene Gesundheit aber unter Umständen gefährden.

In unserem Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure haben wir mit Dirk Gastauer gesprochen. Er ist Diplompädagoge und setzt sich damit auseinander, wie Menschen auch bei der Arbeit Grenzen setzen können, um einer Überbelastung zu entgehen. Hier die ganze Folge anhören:

Der Gangster, der Junkie und die Hure 23.11.2023 Dirk: Wie setze ich Grenzen bei zu viel Arbeit? Dauer 60:36 min Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, sind besonders gefährdet, auszubrennen. Das weiß unser Gast Dirk Gastauer (geborener Kratz) auch aus eigener Erfahrung. Der Diplompädagoge arbeitet hauptberuflich in der Suchthilfe und engagiert sich begeistert für gemeinnützige soziale Projekte, übernimmt gerne Verantwortung. Daraus schöpft er Kraft. Seine sogenannte Leiche im Keller: Erst wenn er sich keine Zeit mehr für sportlichen Ausgleich nimmt, völlig übermüdet ist und trotzdem seinen Urlaub streicht, dämmert ihm, dass er die Verantwortung für sich selbst vernachlässigt.

Ein Thema, das Maximilian, Roman und Nina als selbstständige Unternehmer mit Berufung nur zu gut kennen. Die Parallele zu stofflichen Süchten liegt nahe. Gemeinsam versuchen sie zu ergründen: Ist für Selbstfürsorge jeder zu 100 Prozent selbst verantwortlich? Wann beginnt Arbeitssucht? Und warum ist Workaholism für Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, ein schwieriger, vielleicht sogar falscher Begriff? Selbstfürsorge heißt dann, andere zu enttäuschen oder im Stich zu lassen, sagt Maximilian.

Dirk erklärt, wer sich im privaten Bereich für Feedback eignet, wie unentbehrlich Supervision im beruflichen Umfeld ist und was man tun sollte, wenn man bei anderen Signale für Überarbeitung erkennt.

Die Burnout-Leiche ist schwer zu packen: Es bleibt zwiespältig, ab wann Engagement zur Sucht wird. Jeder muss für sich seine Grenzen erkennen und festlegen. Dirk glaubt daran, dass ihm eine äußere Struktur mit festen Prioritäten hilft. Ob gefährliches Konsum- oder Arbeitsmuster – wichtig ist, sich immer klar zu machen: Warum tue ich das?

Ehrenamt – Wenn Helfen nicht mehr gut tut: https://www.diakonie-pfalz.de/fileadmin/user_upload/moechte_helfen/Ehrenamt/Wenn_Helfen_nicht_mehr_gut_tut.pdf

Arbeitssucht erkennen:

https://www.ikk-classic.de/gesund-machen/arbeiten/arbeitssucht-erkennen

Workaholic Definition, Ursachen, Folgen und Behandlung: https://www.ardalpha.de/wissen/psychologie/workaholic-arbeitssucht-definition-ursachen-folgen-behandlung-100.html

Therapeutensuche: https://www.therapie.de/psyche/info/ und https://www.bptk.de/service/therapeutensuche/

