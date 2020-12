Nachts ist es bitter kalt. Trotzdem gibt es Obdachlose, die draußen übernachten. Ansprechen oder Hilfe holen: Was tun, wenn man einen frierenden Menschen in der Kälte entdeckt?

Kältebusse helfen Obdachlosen im Winter

Draußen zu übernachten ist vor allem in den Wintermonaten bei Minusgraden nicht ganz ungefährlich. Ein Grund, warum es die sogenannten Kältebusse gibt. Die ehrenamtlichen Helfer schauen in Unterführungen, suchen unter Brücken oder an bekannten Plätzen nach frierenden Obdachlosen, um sie mit Decken, Schlafsäcken oder Tee vor der Kälte zu schützen. Unter ihren Rufnummern nehmen sie auch Hinweise von Passanten entgegen, die Menschen, die der Kälte ausgesetzt sind, helfen wollen.

Winter und Corona: Arbeit von Kältebusse erschwert

Während der Corona-Pandemie sind die Möglichkeiten zur Hilfe begrenzt. Ralf Blümlein arbeitet bei einer Obdachloseninitiative in Mainz und erzählt, dass die Kältebusse während der Corona-Pandemie vor noch mehr Problemen stehen.

Die stationären Einrichtungen und Herbergen sind voll belegt und auch Krankenhäuser haben wenige freie Kapazitäten. Ralf Blümlein

Die Initiative in Mainz hilft den Menschen, in dem sie Materialien an die Obdachlosen verteilt. Isomatten, Decken, Schlafsäcke, warme Suppen und Tee können schon Leben retten.

Der Kältebus in Karlsruhe kann wegen der Corona-Regeln aktuell auch nicht so arbeiten, wie er gerne würde. Die Notunterkünfte sind nicht Corona-konform, daher kann der Kältebus gerade keine Menschen aufnehmen.

Nummern von Kältebussen in SWR3Land Koblenz: 0261-16992

Mainz: 0172-6128282 oder 06131-122477

Stuttgart: 0711-21954776

Karlsruhe: 07251-922 182

Frankfurt: 069-431414

Köln: 0221-25974244 oder 0176-24071312

Düsseldorf: 0157-83505152

Was tun, wenn man einen Obdachlosen in der Kälte sieht?

Maximilian Scheer, Mitbegründer des DRK-Kältebusses, hat Tipps gegeben.

1. Nicht wegschauen, wenn man Menschen in Not sieht

Zu dem Obdachlosen hingehen und beobachten wie es ihm geht. Aber Vorsicht: Obdachlose anzusprechen sei nicht immer eine gute Idee, sagt Maximilian Scheer: „Ansprechen ist schwierig, wenn dann mit Vorsicht. Die meisten sind sehr scheu. Es gibt durchaus auch Menschen, die leicht aggressiv reagieren, wenn man sie anspricht. Das Einfachste ist, uns zu informieren und wir schauen dann nach ihm.“

2. In Notfällen Rettungsdienst rufen

Bei medizinischen Notlagen – wenn die Person zum Beispiel leicht blass oder blau wird, schon zittert oder aufgehört hat zu zittern – auf jeden Fall den Rettungsdienst rufen.

3. Kältebus anrufen

Wenn der Obdachlose nicht bewusstlos ist, sondern einfach nur schläft, dann den Kältebus informieren. Obwohl die Arbeit von vielen Organisationen während Corona erschwert ist, könnt iht bei den Nummern anrufen und nach Hilfe fragen.

4. „Nein“ eines Obdachlosen akzeptieren

Auch wenn es schwer ist, nachzuvollziehen: Manche Obdachlose möchten keine Hilfe annehmen und trotz allem draußen bleiben. Dann b Wenn man jemandem eine Decke oder einen warmen Tee bringen will und vorsichtig ist, könne man das aber schon machen, sagt Scheer.