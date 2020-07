Lehne zurück, Schuhe aus, Füße auf das Armaturenbrett: Auf langen Autofahrten macht man es sich gerne bequem – vor allem auf dem Beifahrersitz. Bei einem Unfall kann das schlimm enden. Andreas Hölzel vom ADAC hat in SWR3 erklärt, wie man im Auto richtig sitzt.

Alle, die Auto fahren, haben es in der Fahrschule gelernt – und viele davon missachten die empfohlene Sitzposition trotzdem. Dass es die richtige Sitzposition im Auto gibt, hat seine Gründe: mehr Sicherheit und ein geringeres Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalls.

Bequem aber gefährlich: Diese Positionen solltet ihr euch abgewöhnen

Füße auf dem Armaturenbrett

Werden die Füße an das Fenster oder auf das Armaturenbrett gelegt, kann sich der Airbag nicht richtig öffnen und sprengt das Handschuhfach. Die Folge: Die Beine werden überraschend und mit viel Kraft nach oben geschleudert. In einem ADAC Crash-Test haben Dummys mit den Beinen die Windschutzscheibe durchgestoßen. Werden die Knie ruckartig nach hinten gedrückt, sind schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht zu erwarten: eine gebrochene Nase, ein Schädelbruch oder Gehirnerschütterungen. Ist der Sitz weit nach hinten gestellt und die Füße liegen lang ausgestreckt auf dem Handschuhfach auf, kommt es im Falle eines Crashs zu schwerwiegenden Brüchen im Bereich des Hüftgelenks.

Sitzlehne horizontal stellen

Die Beinfreiheit genießen und während der Fahrt ein erholsames Schläfchen machen: Es ist verlockend, die Lehne in eine waagerechte Position zu bringen. Bei einem Unfall ist das nicht mehr so gemütlich: Der Diagonalgurt liegt nicht mehr am Körper an und der Beckengurt kann den Körper nicht mehr halten. Der Körper kann so ungehindert durch den Gurt rutschen und in den Fußraum geschleudert werden. Mögliche Verletzungen reichen von gebrochenen Beinen über zertrümmerten Hüften bis zur Querschnittslähmung.

Unfall-Röntgenbild zeigt fatale Folgen

Welche fatalen Folgen die falsche Sitzposition bei Unfällen haben kann, war schon öfter im Netz zu finden. Dieses Röntgenbild wurde in diesem Jahr von einem walisischen Polizisten auf Twitter geteilt, um vor den Verletzungen zu warnen. „Hier ist eine Röntgenaufnahme schrecklicher Verletzungen des Beifahrers , der zum Zeitpunkt einer Kollision seine Füße auf dem Armaturenbrett hatte. Wenn eure Beifahrer das machen: Haltet an und zeig ihnen das“, schreibt er.

Here is an X-ray of horrific injuries sustained to the front seat passenger who had their feet on the dashboard at the time of a collision. If you see your passenger doing it stop driving and show them this. https://t.co/f3XCT8ePvi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Sgt 121 Ian Price #StayHomeSavesLives, Twitter, 22.1.2020, 18:07 Uhr

Kein Bußgeld für die falsche Sitzposition

Die Füße im Auto hochzulegen oder die Lehne in die Horizontale zu bringen, sind in Deutschland nicht verboten. Dafür gibt es kein Gesetz. Bei einem Crash könnten Versicherungen die Zahlung wegen „unsachgemäßer“ Sitzpositionen allerdings verweigern oder reduzieren. Hölzel vom ADAC appelliert an die Vernunft der Menschen.

Es muss nicht alles vom Gesetzgeber vorgeschrieben werden. Manchmal ist einfach der gesunde Menschenverstand gefragt. Andreas Hölzel, ADAC

So ist die richtige Sitzposition am Steuer

Sitzhöhe: Du sitzt in der richtigen Höhe, wenn du ohne Einschränkung aus der Frontscheibe schauen kannst. Die Augen sollten etwa auf halber Höhe der Frontscheibe sein. Sitzneigung: Die Kniekehlen sollten nicht mit der Sitzkante in Berührung kommen, damit das Blut zirkulieren kann und die Beine schnell bewegt werden können. Sitzabstand: Beim Treten der Kupplung sollte das Bein nicht gestreckt, sondern leicht angewinkelt sein. Mit dem Knie darf man nicht am Lenkrad anstoßen. Lehne: Die Arme sollten beim Umgreifen des Lenkrads leicht angewinkelt sein. Danach sollte die Lehne ausgerichtet sein. Kopfstütze: Die obere Kante der Kopfstütze muss unbedingt auf einer Linie mit dem Kopf stehen. Wenn der Kopf über der Stütze hinausragt, wird es gefährlich. Schwerpunkt: Das Gesäß sollte hinten an der Rückenlehne anstoßen, damit Rücken und Oberkörper optimal gestützt werden

Auch als Fahrer kannst du vieles falsch machen – diese Positionen solltest du vermeiden

1. Einhändig lenken

Den Arm auf dem Fenster oder die Hand auf dem Schalthebel sieht vielleicht lässig aus, mit der anderen Hand wird es aber fast unmöglich, schnell auf ein Ausweichmanöver zu reagieren. Das Lenken wird im Ernstfall unkalkulierbar, ohne Zielgenauigkeit.

2. Das Lenkrad umklammern

Wer mit sehr geringem Abstand zum Lenkrad sitzt und sich mit beiden Händen am Steuer festkrallt, verschwendet viel Energie. Das führt zu schneller Ermüdung. Bei einem Unfall ist man außerdem zu nahe am Airbag: Die Verletzungsgefahr ist erhöht. Mit der 9/3-Uhr-Lenkrandhaltung beherrscht der Fahrer sein Fahrzeug am besten.

3. Liegend fahren

Stundenlanges aufrechtes Sitzen ist ungewohnt und man fühlt sich irgendwann nicht mehr ganz so wohl. Der Rücken sollte jedoch nie den Lehnenkontakt verlieren. Vergrößert sich der Abstand zur Kopfstütze, werden Kopf und Wirbelsäule beim Aufprall nicht mehr ausreichend gestützt.

Sicherheit in Autos der Zukunft

Sollte sich das autonome Fahren in Zukunft durchsetzen, müssen auch die Sicherheitskonzepte angepasst werden. Das hat ein Test des ADAC ergeben. Airbags und Gurte müssen neu ausgerichtet werden, wenn die Insassen nicht mehr aufrecht und in Fahrtrichtung im Wagen sitzen.

Für die heutigen Autofahrer und Beifahrer gilt: Haltet euch an die empfohlenen Sitzpositionen.