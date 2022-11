Ihr habt Fragen über Beziehungen und Probleme bei Instagram gestellt. Sabrina und Max antworten. Sie haben keine Doktortitel, sind weder Therapeuten noch wissenschaftlich gebildete Experten. Sie sagen einfach nur offen und ehrlich, was sie aus ihrer jahrelangen Erfahrung als Mensch gelernt haben.

Da wünscht sich ein Mädchen, das sehr schüchtern ist, Tipps zum Lockermachen, um wieder Kontakt zu Männern zu bekommen. Jemand ist in eine Affäre hineingeraten, was kann man ihm oder ihr raten? Ist es schon Untreue, wenn jemand nachts von einer anderen Person als dem Partner träumt? Oder wie findet eine Frau heraus, ob ihr Partner gerade wirklich Lust auf Sex hat? Mailt eure Ideen oder eigene intime Fragen sehr gerne an doktorspiele@swr3.de. mehr...