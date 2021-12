Der Anbieter Crowdfarming bietet eine Bandbreite von Lebensmitteln in Form von Adoptionen an. Der Gedanke hinter dem Unternehmen: Den Zwischenhandel umgehen, um so Kosten zu sparen und den Handel zu vereinfachen. Ihr könnt auf der Plattform Tiere, Bäume oder Felder adoptieren. Die Preisspanne und Auswahl sind groß: Für knapp 13 Euro kann ein Orangenbaum in Spanien und für über 160 Euro ein Rebstock in der Toskana adoptiert werden. Auch Tiere wie Ziegen und Kühe können adoptiert werden, mit der Adoption bekommt man beispielsweise eine passende Auswahl an Käsesorten zugeschickt. Mit der Bestellung wird eine Adoptionsurkunde generiert, die ausgedruckt und verschenkt werden kann. Je nach Angebot können die Produkte einmalig oder regelmäßig geliefert werden. Bei einem Orangenbaum beispielsweise kann von Januar bis März je eine Kiste Orangen zum gewünschten Termin geliefert werden. Wie viel Kilogramm eine Kiste beinhaltet und was sie kostet, hängt vom Anbieter ab. Die Adoption läuft nach der Saison automatisch ab, nach Wunsch kann man diese um eine weitere Saison erweitern.