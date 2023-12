bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

„Satire ohne Risiko ist wie abgestandenes Bier: Braucht kein Mensch.“ – Da ist was dran! Und kaum ein anderer ist auf der Bühne so überzeugend, wenn es um politische Satire geht. Sebastian Pufpaff traut sich was – und fordert euch auf, das gleiche zu tun: Einfach mal aus dem Alltag ausbrechen.