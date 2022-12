per E-Mail teilen

Die Leute können sich sowieso nicht mit muskelbepackten Fledermaustypen identifizieren. Also warum nicht mal ein Superheld, der wie jeder andere ist.

Im Kindergarten war mein Berufswunsch Superheld. Die anderen wollten dagegen so schnöde Sachen werden wie Lokomotivführerin, Feuerwehrmann oder Creative Consultant Manager im Bereich Business-Network-Marketing.

Hier könnt ihr das Audio zu Lehmanns Leben anhören!

Sebastian Lehmann - Lehmanns Leben 8.12.2022 Superhelden

Leider habe ich keine tollen Superkräfte. Nicht einmal normale Kräfte. Und ich besitze auch kein hautenges Latexkostüm, Thema: Fledermaus. In den Comics und Filmen gelten ja hauptsächlich besondere körperliche Eigenschaften als Superkräfte. Besonders gut mit einem riesigen Hammer schwingen zum Beispiel: Heimwerker-Man.

Ich bin leider sehr schwach. Wie die meisten Menschen. Und wie die meisten Leute besitze ich auch eher Eigenschaften, mit denen man kein traditioneller Superheld wird. Ich kann manche Sachen trotzdem viel besser als andere: Ich kann zum Beispiel alles schlecht machen. Und die schönsten Dinge total negativ sehen. Pessimismus ist wirklich eine Stärke von mir.

Ich bin Pessiman. „ Schau mal, Pessiman, dort vorne versucht gerade ein verrückter Terrorist das Rathaus in die Luft zu jagen. Du hast bestimmt noch genug Zeit, seinen bösen Plan mit deiner schlechten Laune zu durchkreuzen. “ „ Ach, ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen“, antworte ich und gähne erstmal ausgiebig. „Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der das wirklich macht .“

Und da schwingt schon meine zweite Superkraft mit: Ich bin nämlich auch Captain Skeptiker. „ Captain Skeptiker, wenn wir ab jetzt Co2-neutral wirtschaften, steigt der Meeresspiegel nur so weit an, dass Holland untergeht. Das wäre noch okay, oder? “ „ Ach, das klappt doch bestimmt nicht. Die Leute fliegen einfach zu gern von Frankfurt nach Frankfurt-Hahn. “

Schlage ich bald mal Netflix als neue Serie vor: „ Captain Skeptiker und Pessiman retten die Welt… nicht. Sondern bleiben im Bett und schlafen sich mal so richtig aus. Bis es zu spät ist und die Klimakatastrophe nicht nur Holland überschwemmt. “

Mit solchen Superhelden können sich sicher auch mehr Leute identifizieren, als mit einem muskelbepackten Typen im Fledermaus-Latexkostüm.