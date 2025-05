Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Meine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte ich 2017 in einer kleinen Lokalredaktion im Allgäu – meiner Heimat. Für mein Studium absolvierte ich dort ein Vorpraktikum und entdeckte schnell meine Begeisterung fürs Schreiben und Recherchieren. An der Hochschule der Medien in Stuttgart habe ich das journalistische Handwerk von Grund auf gelernt und früh gemerkt, wie viel Freude mir das multimediale Arbeiten macht. Gemeinsam mit einer Kommilitonin moderierte ich eine wöchentliche Radiosendung, sammelte Erfahrungen in verschiedenen Redaktionen und Verlagen – und entdeckte, wie vielfältig Journalismus sein kann! Für mein Psychologiestudium zog ich später nach München, arbeitete parallel aber weiterhin als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen und als Podcast-Producerin.

Das mache ich bei SWR3: Und auch bei SWR3 ist die Audiowelt mein Zuhause: Ich bin die Stimme hinter den Stimmen – als Podcast-Redakteurin sorge ich gemeinsam mit vielen kreativen Köpfen dafür, dass spannende Geschichten nicht nur erzählt, sondern auch gehört werden. Darüber hinaus schreibe ich auch Artikel zu Themen, die in den Podcasts angesprochen werden, um diese Geschichten für noch mehr von euch zugänglich zu machen.

So würde man mich zitieren:

Was?!? Wild.

Diesen Song höre ich immer: Puh, ich bleibe eher bei den älteren Songs hängen, zum Beispiel bei „Sunrise“ von Simply Red, „Don’t Lose My Number“ von Phil Collins aber auch „Say it right“ von Nelly Furtado.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Natürlich die unfassbar schöne Natur, vor allem aber die Berge! (Da komme ich ja auch her.)

Darüber lache ich: Mhm, mein Humor ist vielseitig – aber es geht nichts die altbewährten Dauerbrenner meines Dads (haha!).

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: früher definitiv bei „Grey’s Anatomy“ oder „Gilmore Girls“, heute eher bei „die Kaiserin“

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Ich bin ein ziemlicher Ordnungsfreak. Aber wenn, dann packe ich noch schnell den Wäscheständer weg, der sowieso 24/7 bei mir im Wohnzimmer steht und eigentlich so gut wie immer belegt ist.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: : definitiv zu vielen Fitness-Influencern! Ansonsten aber noch unter anderem @leonwindscheid, @ischtarisik, @tagesschau and what’s new: @swr3online

Meine Lieblingsbilder von mir auf dem Handy: