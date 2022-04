Das mache ich bei SWR3: Hoffentlich nur das beste Wetter ankündigen ;)

So würde man mich zitieren:

Ich bin nicht vergesslich, ich höre nur manchmal mitten im Satz...

Ich hab mich schon wieder ausgeschlossen.

„ Cool “, „ Safe “, „ Cringe “ – ja, ich bin der Anglizismus in Person glaub ich. Und das mit 30 :D.

Lea Spindler privat

Diesen Song höre ich immer: Howie Day „Collide“, The Kid Laroi „Without You“ und gerne einfach Songs, die ich dann just for fun auf der Gitarre schummeln und singen kann

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die netten Menschen und die schöne Natur!

Darüber lache ich: Situationskomik, manche TikToks, die Heute-Show

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Gilmore Girls <3 mein all-time Favorit, aber auch sowas wie Gossip Girl, Sex and the City, O.C California… LIEBS!

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Mein Chaos und mein Kuscheltier :D

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: meinen Freunden, Menschen, die mich inspirieren und positiv beeinflussen

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Welchen Job hätten du, wenn du nicht beim Radio gelandet wärst?

Wahrscheinlich Grafikdesignerin. Hab eine fertige Ausbildung aber die Liebe zum Radio war immer größer <3

Was willst du noch machen?

Ganz viel reisen! Ich will so viel von der Welt sehen wie möglich und ganz viel erleben!

Was ist dein Motto?

„Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft“

„Warte nicht bis der Sturm vorbei zieht, sondern lerne im Regen zu tanzen“

„Eine verpasste Gelegenheit holt die Ewigkeit nicht ein“.

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: