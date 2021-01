Stefan Hoyer SWR3

Das mache ich bei SWR3: Ich bin in den Topthemen am Mittag zu hören, in den Nachrichten oder auch bei Kompakt. Außerdem arbeite ich als Aktuell-Redakteur und halte Kollegen auch gerne mal die Tür auf.

So würde man mich zitieren:

Jetzt mal´ bitte den schwarzen Peter nicht an die Wand.

Diesen Song höre ich immer: Angel Song von Ezio

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass es so groß, so bunt und so unterschiedlich ist.

Darüber lache ich: Gerne auch über mich!

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Mein Smartphone und mein Tablet.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: @wintergatan, @lobbycontrol, @extra3, @MuseumFBurda