Die Entscheidung: Peter Gedöns gegen SWR3Land

Am Sonntag ist Action vor dem Radio angesagt! Die große Entscheidung im Radio-Duell steht an: Peter Gedöns gegen SWR3Land. Fünf Familien kämpfen für SWR3Land um den Gesamtsieg. Meldet euch jetzt an!