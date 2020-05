auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Whatsapp teilen

auf E-Mail teilen

Was hast du noch im Kühlschrank? Das fragt Fernsehkoch Alexander Herrmann am Sonntag die SWR3-Hörer. Aus fünf Zutaten entwickelt er in der SWR3-Sonntagsshow spontan ein einfaches, leckeres Mini-Menü.