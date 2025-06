KAMRAD kommt am 26. Februar 2026 nach Stuttgart! Nach der nahezu komplett ausverkauften "Friends Tour 2025" ist er 2026 erneut unterwegs. Der Träger des SWR3 New Pop Awards schaffte es in kürzester Zeit mit drei Hits in die Top 10 der deutschen Airplaycharts. Freut euch auf ein einzigartiges Live-Erlebnis mit Songs, die sicherlich noch wochenlang im Kopf bleiben. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300.

Adresse Im Wizemann 70376 Stuttgart Veranstalter Chimperator Live GmbH Mitwirkende KAMRAD