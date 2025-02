per E-Mail teilen

Rea Garvey kommt im Rahmen seiner "Halo Summer"-Tour am 24. August 2025 nach Bruchsal in den Schlossgarten! Freut euch auf einen Mix aus den aktuellen Hits und legendären Klassikern seiner Solo-Karriere. Unterstützt wird er an diesem Abend von der Elektropop-Band ClockClock aus Mannheim. Hier gibt's SWR3 Tickets oder unter 07221-300 300.