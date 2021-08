Am fünften und letzten Tag wird nach der Stadtrundfahrt durch Montreal das Observatoire Place Ville Marie besucht. Im Anschluss wird die bekannteste kanadische Spezialität gegessen: Poutine. Das sind Pommes, mit einem Quietschekäse in Bratensoße. Das sieht zwar nicht so appetitlich aus, schmeckt aber sehr lecker. mehr...