Du willst im nächsten Videochat mit den Kollegen und dem Chef stilsicher auftreten? Dann am besten direkt unsere exklusiven SWR3-Videochat-Hintergründe downloaden!

Dass man sich bei der Videokonferenz mit dem Chef nicht unbedingt vor den Wäscheständer mit den frisch aufgehängten Unterhosen setzen sollte, hat inzwischen vermutlich jeder mitbekommen.

Hier gibt's Hintergrundbilder im SWR3-Faschingslook

Um die Privatsphäre der User zu schützen, bieten viele Videochat-Programme die Funktion, den Hintergrund unkenntlich zu machen. Entweder durch einen Weichzeichner, der den Hintergrund unscharf macht, oder die Möglichkeit, die Hintergrundbilder – auch Wallpaper genannt – auszutauschen. Wer seinen Hintergrund etwas bunter, lustiger oder glamouröser gestalten möchte, für den gibt es jetzt die exklusiven SWR3-Wallpaper für deinen Videochat.

Videochat mit Promifaktor – Wincent Weiss, Lewis Capaldi oder LEA

Mehr Glamour und Promifaktor? Dann direkt einen unserer SWR3 New Pop Festival Hintergründe nehmen. So kannst du in Zukunft zusammen mit Wincent Weiss oder auch Lewis Capaldi die nächste Videokonferenz überstehen, oder dich gleich selber auf die NewPop-Bühne stellen. Wenn du es gerne etwas klassischer magst, kannst du dich auch zusammen mit Star-Entertainer und SWR3-Moderator Thomas Gottschalk in die nächste Konferenz einwählen.

Videokonferenz mit dem SWR3-Elch

Natürlich darf in unserem Portfolio auch der Elch nicht fehlen, der im Videochat den Kollegen zublinzelt. Auch Wirby und Zeus aus der SWR3-Morningshow sind als Peter Gedöns und Frau Vierthaler natürlich mit dabei, um deinen nächsten Videocall im Home-Office aufzupeppen.

Egal, für welches Bild du dich entscheidest: Mit einem SWR3-Wallpaper kannst du in jeder Videokonferenz glänzen und deine Kollegen neidisch machen. Die Bilder funktionieren übrigens nicht nur super als Hintergrund für deinen nächsten Videochat, sondern eignen sich auch super als Desktop-Hintergrund. So hast du immer das volle SWR3-Feeling.

SWR3-Wallpaper – jetzt downloaden!

SWR3-Videohintergründe zum Download

Die SWR3-Wallpaper gibt's auch passend zur Faschingszeit in der bunt-kostümierten Ausgabe. Wenn wir schon nicht gemeinsam bei den Umzügen feiern können, dann wenigsten bei den Videokonferenzen mit den Kollegen oder der Faschingskonferenz mit den Freunden.

Deine Faschings-Wallpaper im SWR3-Look – jetzt downloaden!