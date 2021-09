Im Rosengarten Zweibrücken spielt Bosse für euch am 5. September auf der SWR3 Bühne, passend zur Location gibt es ein besonderes Akustik-Set.

Temperaturen von über 20 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit, die gegen Null läuft. Die besten Voraussetzungen für das SWR3 Konzert mit Bosse beim SWR Sommerfestival in Zweibrücken.

Bosse lädt in Zweibrücken zum Tanzen ein

Ab 20 Uhr können sich Fans darüber freuen, wie Bosse über die ganze Bühne tanzt. Wer ihn schon mal live gesehen hat, weiß, er gibt alles, um die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner Musik zu unterhalten. Im SWR3 Interview mit Sabrina Kemmer hat er erzählt, wie sehr er sich auf euch freut:

SWR Sommerfestival in Zweibrücken 2.9.2021 Bosse freut sich auf euch! Dauer 0:12 min

Es gibt noch Tickets für das SWR Sommer Festival in Zweibrücken

Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls in der Band spielt Bosse in einem einmaligen und ganz speziellen Akustik-Set. Ein Ausnahme-Auftritt in der launchigen Atmosphäre des Rosengartens, der nicht nur für Bosse-Fans ein musikalisches Highlight sein dürfte. Und das beste: Es gibt noch Tickets zu haben!

Bosse moderiert mit Sebastian Müller 2 nach 2

Wer sich noch keinen Eindruck von Bosse machen konnte sollte unbedingt einen Blick in die Sendung 2 nach 2 werfen. Als Co-Moderator von Sebastian Müller teilte er unter anderem Homeschooling-Tipps und spielte den Zuhörerinnen und Zuhörern einen seiner Songs.

Und auch sonst ist Bosse ein energiegeladener Typ. Bei ihm startet der Tag um sieben Uhr in der Früh.

Das SWR Sommerfestival überall vor dem Bildschirm erleben

Wer mehr vom SWR Sommerfestival in Zweinbrücken sehen möchte, aber nicht vor Ort nach Zweibrücken kann, ist mit unserem virtuellen Rundgang bestens beraten. Dort können alle Beiträge und Medieninhalte des SWR Sommerfestivals interaktiv erlebt werden – ein bisschen Konzert-Feeling für den Bildschirm!

