„Danke, dass du mein Herz gebrochen hast, denn du hast mir dadurch vier Grammys beschert.“ Das sagt Sam Smith in seiner Dankesrede, als Sam für das Debütalbum In The Lonely Hour ausgezeichnet wird. Alle Songs darauf handeln von einer unerwiderten Liebe, der Welthit Stay With Me von einem One-Night-Stand.