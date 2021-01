All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

Es ist einer der erfolgreichsten X-Mas-Hits aller Zeiten und wurde kürzlich bei uns für 300.000 verkaufte Singles und Downloads mit Platin ausgezeichnet. Bis heute hat All I Want For Christmas Is You über 50 Millionen Euro an Tantiemen eingespielt, die Produktionskosten lagen dagegen nur bei einigen Tausend Euro. Entstanden ist der Song auf einem billigen Casio-Keyboard in Mariah Careys Schlafzimmer!