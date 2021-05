I‘m In The Mood, das gemeinsame Lied von John Lee Hooker und Bonnie Raitt, ist eines der erotischsten Duette der Popmusikgeschichte. Die Aufnahme für das Album The Healer sorgte 1989 noch einmal für ein spätes Comeback der damals 72-jährigen Delta-Blues-Ikone John Lee Hooker. Der Song I‘m In The Mood knistert in der Neuauflage mit der Blues-Rock-Sängerin Bonnie Raitt vor Spannung und wird bei den Grammys 1991 als beste traditionelle Blues-Aufnahme ausgezeichnet. mehr...