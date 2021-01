Love Me Like You Do – Ellie Goulding

Eigentlich wollte Ellie Goulding Love Me Like You Do gar nicht singen. Ein Song für einen Film-Soundtrack? Dazu noch ein Soft-Porno wie Fifty Shades Of Grey? Nein danke! Dann hörte sie das Lied, war begeistert und wenige Wochen später wurde es zum bisher größten Hit ihrer Karriere.