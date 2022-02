Nine Million Bicycles – Katie Melua

„Es gibt neun Millionen Fahrräder in Beijing“. Diese Zahl hörten die britisch-georgische Sängerin Katie Melua und ihr Produzent Mike Batt bei einer Stadtführung in der chinesischen Hauptstadt. Das ist ein guter Titel für einen Song, dachte sich Mike Batt und schrieb ein romantisches Liebeslied mit sanften Flötenklängen. Der Text erzählt von Fakten, von den neun Millionen Fahrräder in Beijing, der Größe des Universums und der Tatsache, dass die Sängerin jemanden ewig, bis zu seinem Ende, liebt.