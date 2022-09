U Can't Touch This – MC Hammer

Hip-Hop-Fans nannten es Ausverkauf, andere einfach einen Riesen-Hit. Fakt ist: Mit U Can't Touch This, einem weltweiten Nummer-1-Erfolg, katapultierte MC Hammer den Hip-Hop Anfang der 90er Jahre in den Mainstream – weg vom bösen Ghetto-Gangster-Rap, hin zum Spaß, zum massentauglichen Pop inklusive Ballon-Hosen-Style. Ohne Superfreak von Rick James hätte es U Can't Touch This allerdings nie gegeben.