Der britische Sänger Maxi Jazz ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Mit seiner Band Faithless schaffte er es in den 90er Jahren bis an die Spitze der Charts.

Der Musiker sei friedlich in seinem Haus in South London eingeschlafen, ist in einer Mitteilung seiner Bandkollegen auf den offiziellen Social-Media-Accounts von Faithless zu lesen. „ Er war ein brillianter Texter, DJ, Buddhist, (...) moralischer Kompass und Genie “, schreiben sie weiter.

Größte Faithless-Hits „Insomnia“ und „God is a DJ“

Faithless gründeten sich 1995 und galten in den 90ern als Pioniere der Dance-Musik. Die Zeile „ I can't get no sleep “ mit dem anschließenden Techno-Sample im Megahit „Insomnia“ hat immer wieder dafür gesorgt, dass das Publikum auf Festivals völlig ausrastete. Zum Beispiel als sie 2002 Headliner auf dem legendären Glastonbury waren oder bereits 1996 auf dem nicht minder legendären SWR3 New Pop Festival.

Auch mit „God is a DJ“ erreichten Faithless in vielen Ländern die Spitze der Charts. Ihr siebtes und bisher letztes Album war das im Jahr 2020 erschienene „All Blessed“.