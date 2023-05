Wo Lewis Capaldi auftaucht, gibt es einmal das Lewis-Capaldi-Komplettpaket. Dieses Mal: einen Fan, der für Lewis-Capaldi-Fans singt. Das lässt sich der Sänger nicht entgehen.

Jede Nachricht von Lewis Capaldi, mit Lewis Capaldi oder über Lewis Capaldi hat etwas Besonderes. Dieses Mal hat der schottische Singer-Songwriter ein Video gepostet, wie er in einem Van sitzt und an einer Menge Fans vorbeifährt. Dazu schreibt er: „ Ich habe einen Typen vor meiner Show gesehen, der vor Fans in der Schlange gesungen hat, also bin ich rausgegangen und habe mitgemacht. “

Dann sieht man Lewis Capaldi zu der Stelle rennen und durch den Zaun mit seinem singenden Fan reden. Der Fan: Tiktok-Star Jake Cornell, der aktuell auf seiner eigenen Instagram-Seite Videos postet, wie er für Lewis-Capaldi-Fans vor dem Konzert singt.

Dann singt Cornell Wish You The Best, Lewis Capaldi lauscht gespannt, singt ein wenig mit und applaudiert dann wild.

Ein weiterer schöner Fan-Moment:

Lewis Capaldi überrascht Fans im Flugzeug

Ein normaler Flug von London nach Los Angeles: Doch dann kommt Lewis Capaldi mit dem Getränkewagen durch den Gang und überrascht die Passagiere.

Sein neues Album soll übrigens am 19. Mai herauskommen. Ein Song davon, Wish You The Best, ist als Single jetzt schon draußen. Und das Video dazu ist herzzerreißend! Auf Instagram schreibt Lewis Capaldi selbst dazu: „ Zeig dieses Video jemandem, wenn du möchtest, dass er weint. “

Im Song geht es um das Liebes-Aus mit seiner Ex-Freundin Paige Turley. Er selbst sagte in einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung The Sun, dass dies wohl der traurigste Song sei, den er je geschrieben habe. Im Musikvideo geht es um einen alten Mann, der stirbt, und einen zurückgelassenen Hund, der trauert.

Der alte Mann wird von Schauspieler und Harry-Potter-Star David Bradley (Argus Filch) gespielt.

Gänsehaut-Moment nach Lewis Capaldis Tourette-Anfall bei Konzert

Doch nicht nur Lewis Capaldi begeistert seine Fans. Auch seine Fans bezaubern ihn und alle, die das nachfolgende Video sehen. Denn mitten im Konzert bekommt der Singer- und Songwriter eine Tourette-Attacke und kann seinen Song nicht weitersingen. Was seine Fans dann tun, ist einfach nur schön!

Den Award für die besten Fans hätte sich das Publikum von Lewis Capaldi bei einem Konzert in Frankfurt auf jeden Fall verdient. ❤️ Mitten im Song „Someone You Loved“ bekommt er einen Tourette-Anfall – so reagieren die Fans.Posted by SWR3 on Tuesday, February 28, 2023

Doch das Tourette-Syndrom macht ihm ganz schön zu schaffen. In einem Interview sagt er: „Wenn es so weit kommt, dass ich mir irreparablen Schaden zufüge, höre ich auf.“ Hoffentlich nicht!