Er ist einer der größten Stars im amerikanischen Hip-Hop – doch es gibt schwere Vorwürfe gegen Diddy. Deswegen wurden nun seine Häuser in Miami und Los Angeles durchsucht.

Sexuelle Gewalt und Sexhandel. Diese Vorwürfe stehen gegen Sean Combs seit ein paar Monaten im Raum. Jetzt haben Ermittler Häuser des Rappers durchsucht, wie die Behörde Homeland Security Investigations (HSI) dem US-Fernsehsender CNN bestätigt hat. Man habe Strafverfolgungsmaßnahmen als Teil einer laufenden Untersuchung ausgeführt.

SWR3-Morningshow 26.3.2024 Deswegen wurden Diddys Häuser durchsucht Dauer 2:10 min Deswegen wurden Diddys Häuser durchsucht

Razzien bei Rapper Sean „Diddy“ Combs

Bilder zeigen schwer bewaffnete Einsatzkräfte auf dem Gelände eines Haus des Rappers auf Star Island in Miami Beach und auf einem Luxusanwesen in Holmby Hills, einem Promi-Wohnviertel in Los Angeles. Die Website TMZ berichtetet außerdem, dass die Söhne des Rappers dort in Handschellen gesehen worden sein sollen.

Das wird Diddy vorgeworfen

Gegen den 54-jährigen Musiker gibt beziehungsweise gab es mehrere Klagen, bei denen es sich um sexuelle Übergriffe handeln soll:

Dazu gehörte die Klage der Ex-Freundin des Rappers, die R&B-Sängerin Cassie. Sie hatte Combs jahrelangen sexuellen Missbrauch vorgeworfen, Combs und Cassie einigten sich außergerichtlich.

Eine weitere Frau wirft Combs vor, sie vergewaltigt zu haben, als sie 17 Jahre alt war.

Der Produzent Rodney Jones wirft Combs vor, ihn sexuell belästigt, unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben.

Combs und seine Anwälte haben alle Vorwürfe bestritten. Zu den Razzien gibt es bisher kein Statement des Rappers.

Das ist Sean „Diddy“ Combs

Sean Combs hat viele Künstlernamen: Puffy, Puff Daddy, P. Diddy oder heute einfach nur noch Diddy. In den 90er-Jahren gründete er das erfolgreiche Plattenlabel Bad Boy Records und wurde zu einer der wichtigsten Figuren im amerikanischen Hip-Hop. Der Rapper und Produzent gewann im Laufe seiner Karriere drei Grammys. Zu seinen bekanntesten Songs gehört I’ll Be Missing You.