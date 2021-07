Amy Winehouse live beim SWR3 New Pop Festival 2004

Die Soul-Sängerin Amy Winehouse ist ein Ausnahmetalent. Am Beginn ihrer kurzen Karriere gibt sie ein legendäres Konzert beim SWR3 New Pop Festival 2004. Winehouse stirbt am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren.