Trau dich! Halt ein und hol mal tief Luft.

Da draußen gibt es noch ein anderes Leben,

dass du ausprobieren solltest.



Jede Straße kann in einer Sackgasse enden.

Überall lauern Risse und Spalten und du steckst mittendrin

Gib acht, wohin du deinen Fuß setzt.



Jeder nicht geträumte Gedanke, jede ungeahnte Laune,

jede im Scherz gemachte Äußerung,

alle Mühe stets der Beste zu sein, sind bald vergessen.



Die Sonne auf der Haut könnte deine dunkle Seite enthüllen.

Die Angst macht dich fast wahnsinnig und Panik trifft dich ohne Vorwarnung.

Jeder schöne Moment birgt eine versteckte Warnung.



Jede Kleinigkeit bringt dich in’s ins Grübeln.

Die Gedanken nagen an deinem Verstand.

Vergiss alles, zieh einen Strich,

bevor du etwas tust, was du später bereuen könntest.

Deine transatlantischen Shopping-Exzesse aus Frust

Die Pseudogarantien für ewige Gesundheit: „Organisch – biologisch“

gaukeln dir ein sorgenfreies Leben vor.

Ein gemütliches Gefängnis!

Doch dein Versteck in der Salat-Bar bringt dich nicht weiter.

Die Flasche Wein ist der Essig von morgen!



Mauern türmen sich auf und du drehst dich im Kreis.

Momente, die du vergeblich versuchst, zu verdrängen

sind plötzlich die Besten, die du bisher hattest.



Wenn Du die Augen schließt, kommen dir Zweifel.

Keine deiner Anschauungen halten einer Überprüfung stand.

Trotzdem bist du überzeugt,

in deinem Wolkenkuckucksheim für alles eine Lösung zu haben.

Immer auf Vorsicht bedacht, ist jede Verletzung ausgeschlossen.



Doch zuviel Vorsicht, macht das Leben reizlos.

Keine Erfahrungen ohne Risiko.