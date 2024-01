Alles war so warm und kuschelig

mit uns beiden.

Damals.

Aber jetzt ist Eiszeit,

alles hängt am seidenen Faden.

Können wir nicht noch ein bisschen warten,

oder können wir wenigstens versuchen,

es zu versuchen,

denn mein absoluter Lieblingstag kommt doch bald.

Ich weiß ja,

dass sich unsere Liebe abgekühlt hat.

Vielleicht liegt es ja auch irgendwie nur

an dem Schnee zu dieser Zeit des Jahres,

der dafür sorgt, das alles irgendwie anders ist.

Lass uns doch einfach so tun

und noch ein bisschen durchhalten.

Ich will nicht alleine sein müssen,

diese Zeit des Jahres ist so ein Geschenk,

Bitte, schaffen wir es noch bis Weihnachten?

Wenigstens Weihnachten?

Ich weiß nicht,

was ich meinem Vater sagen soll,

wenn er den leeren Stuhl sieht.

Und ich höre jetzt schon meine Mutter sagen

„ich hab's doch gleich gewusst“.

In meinem Bett auf den Weihnachtsmann zu warten,

bringt überhaupt keinen Spaß,

wenn du nicht da bist.

Und ich will meinen Ärger auch nicht an den Mistelzweigen auslassen.

Diese Zeit des Jahres ist ein Geschenk

Verlass mich meinetwegen am Tag danach,

Aber bitte nicht vor Weihnachten

Halten wir so lange durch?

Original-Songtext in Englisch

We were warm and wonderful

Once upon a time

But now we're frozen, hanging by a thread

Can we wait a minute

Or can we just try to try?

'Cause my favorite day is coming up ahead



Darling, I know that our love is growing cold

It's just something 'bout the snow this time of year

That makes us lose our way, just say we'll make up

And hold on a little longer

Don't have me spending it alone

This time of year is precious

Please, can we make it to Christmas?

Can we make it to Christmas?



(Christmastime)

Can we just make it to Christmas?

(Everything will be alright)

Can we just make it to Christmas?

(Everything will hold on)

Can we just make it to Christmas?

(Hold on, hold on)

Make it to Christmas



Don't know what I'll say to Dad

When he sees the empty chair

Don't wanna hear my Mom say, "Told you so"

Waiting for Santa in my bed's no fun

If you're not there

And I don't wanna be angry at mistletoes



Darling, I know that our love is growing cold

It's just something 'bout the snow this time of year

That makes us lose our way, just say we'll make up

And hold on a little longer

Don't have me spending it alone

This time of year is precious

Please, can we make it to Christmas?

Can we make it to Christmas?



(Christmastime)

Can we just make it to Christmas?



Darling, I know that our love is growing cold

It's just something 'bout the snow this time of year

That makes us lose our way, just say we'll make up

And hold on a little longer

Don't have me spending it alone

This time of year is precious

Break my heart on Boxing Day

Just, please, can we make it to Christmas?



(Christmastime)

Can we just make it to Christmas?

(Everything will be alright)

Can we just make it to Christmas?

(Everything will hold on)

Can we just make it to Christmas?

(Hold on, hold on)

Make it to Christmas (yeah)