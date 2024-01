per E-Mail teilen

Ich will dich einfach nah bei mir haben,

wo du für immer bleiben kannst.

Verlass dich drauf,

es kann nur besser werden.

Du und ich – zusammen!

Tag und Nacht.

Ich mach mir keine Sorgen,

alles wird gut werden.

Die Leute reden über uns,

aber sollen sie doch sagen, was sie wollen.

Ich weiß nur,

dass alles gut wird.

Niemand, gar niemand

kann meine Gefühle ändern.

Niemand, wirklich niemand

kann meine Gefühle für dich ändern

Für dich…

Auch wenn’s in Strömen regnet

und mir das Herz schwer wird,

bist du bei mir.

Das weiß ich ganz sicher.

Ich weiß, dass manche Leute auf der ganzen Welt suchen,

um so was zu finden, was wir beide haben.

Ich weiß, dass die Leute versuchen werden,

das was so echt und für immer ist,

auseinanderzubringen.

Niemand, gar niemand

kann meine Gefühle für dich ändern.

Niemand.