Sorry, daß ich Dich einfach anrufe,

aber da war dieses Telefon und dann hatte ich noch Deine Nummer....

Irgendwie ist zuviel ungesagt geblieben, und da hab ich gedacht, wir könnten nochmal reden.



Nein, Du bist mir nix mehr schuldig,

ich hab die Erinnerungen, das ist schon o.k.,

diese ganzen „Ich–liebe-Dich’s“ die Du mit Deinem Lippenstift auf irgendwelche

siffigen Spiegel in irgendwelchen siffigen Motels geschrieben hast und so...



Ich hab lange mit Hadley drüber geredet.

Ob der mir erklären kann, warum.

hab halt gedacht, wenns einer kann, dann er.

Er hat nur seine alten Hände auf den Tisch gelegt und gesagt:

„Tut mir leid, aber manchmal kann keiner erklären,

warum und durch was Frauen einen manchmal durchscheuchen“...

Wenn Du Hadley begegnest, sag ihm, wo ich bin.

Inzwischen komme ich drüber weg.

Hoffe ich zumindest.



Ich hab den Bus genommen.

Irgendwohin.

Den nächsten halt.

20 nach 12 nach Tupelo.

Geht gleich.

Eins noch, bevor

ich weg bin:

Behandelt er Dich anständig?