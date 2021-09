Auch wenn’s schwer ist, das zu verstehen

– und es ist schwer –

du hast dich entschieden.

Ich seh’s in deinen Augen. Einige Zeit schon.

Und was du erzählt hast, war weder harmlos noch warm.

Also gibt es wohl auch keinen Kompromiss mehr.

Ich muss und werde mich frei machen.

Versuch jetzt nicht, alles wieder schön zu reden,

alles friedlich zu halten.

Ich übernehme jetzt für mich die Kontrolle.

Weil ich eine Zukunft will. Für mich will.





Wenn ich die Zeit überdenke, die ich an deiner Seite war,

dann wird mir klar, dass deine Wahrheit nicht meine ist.

Und ich frage mich,

wie ich mich jemandem anvertrauen konnte,

der außer zerteilen und zertrennen nichts tut.

Offenbar konnte ich nicht anders...