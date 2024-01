per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Hey, das mit uns beiden hätte richtig cool sein können!

Aber nichts hält ewig.



Ich sah dich und war sofort hin und weg!

Du bist gestolpert, ich hab dich festgehalten,

sicher über die Tanzfläche auf deinen Platz zurückgebracht,

und dir einen Drink besorgt.

So einfach!



Du bist der Traum meiner schlaflosen Nächte und ich dein Hollywood.

Wie gefällt dir das?

Keine Sorge! Ich hab’s drauf.

Glaub ich jedenfalls.



Hey, sag Ihnen, dass sie zu Haus nicht auf dich warten sollen.

Du gehört jetzt zu mir.

Ende der Durchsage!

Immer schön an meiner Seite bleiben und ich texte dich so richtig zu!



Die Zeiten sind nicht einfach, aber es könnte schlimmer sein.

Über kurz oder lang wirst auch du das kapieren.

Wenn nicht, ist der Fall für mich erledigt!

Null Problemo