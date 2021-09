Wenn ich eine Million Jahre leben würde,

wenn ich mit dir auf ein und demselben Baum hausen würde,

würdest du mir dann meine Ängste nehmen,

damit unsere Liebe frei und ohne Hindernisse wachsen kann?

Wenn ich den Ort kennen würde, an dem alles wieder zusammenläuft,

und wenn wir dann noch wüssten, wie es von dort aus weitergeht,

glaubst du, dass wir dann alles finden könnten, wonach wir suchen?



Wenn ich verschwinden könnte, unsichtbar werden könnte,

würdest du dann ich für mich sein?



Ist schwer zu sagen, hm?



Ich möchte gerne in einer riesigen, ganz hellen Stadt aufwachen,

dann aufs Land ziehen, und dort dann einfach mit meiner Liebe auf dich warten.

Als irgendwer, der irgendwo an der Straße steht und dich ganz leise fragt:

Glaubst du an den Himmel?



Ich geh jetzt schlafen,

dann fang ich an zu träumen,

dann flieg ich im Traum weg

und finde einen Platz zum Bleiben für uns.