Keine Ahnung, warum es ihr jeden Tag so mies geht

und sie eine Enttäuschung nach der anderen erlebt.

Machtlos muss ich zusehen, wie sie immer wieder die gleichen Fehler macht.



Was ist nur passiert?

Zuviele Probleme und keine Ahnung,

an wen sie sich wenden soll.



Gern möchte sie zurück nach Hause, aber da ist niemand!

Mit ein Grund, warum es ihr so mies geht.

Schlimm, wenn man keinen Platz hat,

um Tränen zu trocknen und das innere Gleichgewicht wieder zu finden.



Mädchen, mach die Augen auf, schau nach vorn!

Suche nach den Gründen, warum sie dich ablehnen.

Irgendwann wirst du merken, was du auf’s Spiel gesetzt hast.

Jetzt sei stark und sieh der Realtität in’s Auge!



Irgendwie tut sie mir leid,

mit ihren unterdrückten Gefühlen,

ihren Träumen, die sie nicht finden kann!



Sie verliert den Verstand,

wird immer weiter zurückgeworfen

und ihren Platz in dieser Welt vergeblich suchen!

Ohne Zuversicht und Vertrauen.

Immer unterwegs, um den noch größeren Kick zu finden.



Doch innerlich spürt sie nur die Einsamkeit!