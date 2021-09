Kopf oder Zahl, und dann ins Wasser gefallen.

Irgendwo gelandet, und keine Ahnung wo.

Dumm gelaufen damals. Halt abgesoffen.

Und dann kommt so’n kleines Floß mit ’nem kleinen Mädchen drauf mit ’ner kleinen Hand und die zieht dich wieder raus.

Kleines Herz gegen großes Geld.

Nur, dass Geld weder atmet noch lebt oder dir morgens ’nen kleinen Zettel aufs Bett legt.

Das Geld hältst du fest. Und wenn du das verlierst, dann geht die Welt unter.

Und dann kommt so’n kleiner Kuss, der dich wieder hochzieht.

Kleiner Kuss gegen großes Geld.



Kleiner Kuß liefert keine große Rendite.

Großes Geld geht an die Börse.

Kleines Herz ist nur gierig, wenn es zuwenig kriegt.



Kleines Herz steht gegen großes Geld.

Großes Geld hat aber kein Rückgrat.

Großes Geld sagt, dass es niemals weggeht.

Großes Geld hat große Klappe.



Kleines Herz ist nicht aus Gold oder Silber.

Kleines Herz verschwendet nicht.

Kleines Herz kann was, was großes Geld nicht kann.

Kleines Herz ist mit Garantie.