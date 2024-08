Glück kann etwas sehr Flüchtiges sein. Und die Ungewissheit, wenn man in einer Beziehung ist, macht manchen sehr zu schaffen...

Darum geht es in „Beautiful Things“

Benson Boone selbst war immer der Architekt seines eigenen Glücks. Es war immer er, der die Beziehung beendet hat. Und dann fand er sich aber plötzlich in einer Beziehung wieder, in der dieses neue Gefühl aufkam: die Angst, verlassen zu werden. Und dann kann man auch bei den schönen Momenten gar nicht mehr entspannt sein. Dieses Gefühl hat an ihm genagt, mit einer nicht gekannten Vehemenz.

Und als er eines Abends nicht schlafen konnte, ging er runter ins Wohnzimmer, wo er das alte Klavier seiner Großmutter hingestellt hatte und fing an, diesen Song zu schreiben.

Deutsche Übersetzung von Benson Boone: „Beautiful Things“

Für eine Weile war es hart,

aber in letzter Zeit geht es mir besser.

Als in den letzten vier kalten Dezembern,

an die ich mich erinnere.

Ich sehe meine Familie jeden Monat,

und ich habe ein Mädchen gefunden, das meine Eltern mögen.

Sie wird über Nacht bleiben,

und auf einmal habe ich das Gefühl, ich könnte alles haben.

Und ich danke Gott jeden Tag

für das Mädchen, das er mir geschickt hat.

Aber ich weiß, die Dinge, die er mir gibt, kann er auch wieder nehmen.

Jede Nacht halte ich dich im Arm.

Und das ist ein Gefühl, an das ich mich gewöhnen könnte.

Aber es gibt keinen Mann, der so viel Angst hat wie der,

der dich verlieren könnte.

Oh, ich hoffe, ich verliere dich nicht,

bitte bleib.

Ich will dich, ich brauche dich, oh Gott,

nimm mir nicht

diese schönen Dinge, die ich habe.

Ich habe meine Ruhe gefunden, ich fühle mich klar.

Es hat eine Weile gedauert,

aber jetzt habe ich zu meinem Glauben gefunden.

Aber wenn alles so toll ist,

warum sitze ich dann hier und warte nur drauf, bis es vorbei ist?

Dabei hab ich alles, was ich brauche

Ich habe Frieden und ich habe Liebe.

Und trotzdem liege ich nachts wach und denke,

dass ich alles verlieren könnte.

Lyrics: Benson Boone „Beautiful Things“ im englischen Original

For a while there, it was rough

But lately, I've been doin' better

Than the last four cold Decembers

I recall

And I see my family every month

I found a girl my parents love

She'll come and stay the night

And I think I might have it all

And I thank God every day

For the girl He sent my way

But I know the things He gives me

He can take away

And I hold you every night

And that's a feeling I wanna get used to

But there's no man as terrified

As the man who stands to lose you

Oh, I hope I don't lose you

Mm

Please stay

I want you, I need you, oh God

Don't take

These beautiful things that I've got

Please stay

I want you, I need you, oh God

Don't take

These beautiful things that I've got

Oh-oh-oh-oh

Ooh

Please don't take

I found my mind, I'm feelin' sane

It's been a while, but I'm finding my faith

If everything's good and it's great

Why do I sit and wait 'til it's gone?

Oh, I'll tell ya, I know I've got enough

I've got peace and I've got love

But I'm up at night thinkin'

I just might lose it all

Please stay

I want you, I need you, oh God

Don't take

These beautiful things that I've got

Oh-oh-oh-oh

Ooh

Please stay

I want you, I need you, oh God

I need

These beautiful things that I've got