Diese Erkenntnis konnte ich nicht ignorieren.

Sie kam mir im Moment großer Gefahr zur Hilfe.

Es war nicht einfach, alles hinter sich zu lassen und fortzugehen.

Aber jeder Ort war sicherer, als dieser hier.

Die Freiheit, die ich jetzt genieße, hilft mir, die tiefen Wunden meines Herzens zu heilen, in der Gewissheit, keine Angst mehr haben zu müssen.



Du kannst weder Freude noch Schmerz empfinden,

wenn du sie nicht selbst erlebt hast.

Eine Geschichte ist nicht mit Worten zu erklären, du musst sie erleben.



Wie willst du den Blues singen, wenn du selbst noch nie Leid erfahren hast?

Versetz dich in die Rolle deines Gegenüber und lern’ seine Probleme kennen.

Das wird deine Lebenseinstellung gründlich ändern.



Erzähl mir nicht, dass du verstehst, ohne meine bitteren Tränen der Erkenntnis auf deiner Haut gespürt zu haben. Nur dann weißt du, wie es wirklich in mir aussieht.



Ich hab’s geschafft. Ich bin frei!

Niemals werde ich meine Herkunft verleugnen und mein Ziel aus den Augen verlieren!



Die Hoffnungslosigkeit wird ersetzt durch die Erkenntnis:

Mein Leben gehört mir und niemand anderem.