In jedem Herzen gibt es einen ganz bestimmten Raum,

so ein Heiligtum, wo man sicher ist, wo man sich stark fühlt.

Dahin zieht man sich dann zurück, um seine Wunden zu lecken

– Meistens die, die einem die Liebe geschlagen hat -

Und dort bleibt man so lange, bis ein neuer Mensch ankommt.

Ich habe mich dir vorsichtig genähert,

und du hast mir graderaus und ohne Umschweife geantwortet.

Und trotzdem habe ich Angst, dass ich zuviel gesagt haben könnte.

Versteh? bitte, dass mein Schweigen meine einzige Möglichkeit ist, mich zu verteidigen.



Denn jedesmal, wenn ich eine Rose geglaubt habe zu halten,

waren es dann doch nur die Dornen.

Das ist immer so gegangen, das wird immer so weiter gehen.

Und du wirst das - fürchte ich – auch. Gehen nämlich.

Aber wenn es mein Schweigen war, das dich gehen lässt,

dann wäre das der größtmögliche Fehler, den ich machen kann.

Darum biete ich dir an, bitte ich dich, diesen Raum in meinem Herzen mit mir zu teilen.



Ich hab? die Augen zugemacht, halte sie zu.

Habe zuviel gesehen. So bin ich halt.

Und du bist der einzige Mensch, der das alles weiß.

Ich möchte bei dir mit dir sein.

Sofern ich diese Möglichkeit überhaupt habe,

sofern ich das überhaupt allein entscheiden kann.

Aber du kannst auch Entscheidungen treffen.

Kannst mein Herz haben. Es brechen. Oder es halten.