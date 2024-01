per E-Mail teilen

Parris Island.

Als wir hinkamen,

waren wir sowas wie Seelenverwandte.

Als wir weggingen,

waren wir alle Patienten in ein und demselben Irrenhaus.

Und wir waren scharf,

messerscharf,

unser Leben wegzuschmeißen.

Gung Ho nannten wir das.

Saigon:

als wir dort ankamen,

waren wir wie eine Herde wilder Pferde.

Weg ging’s dann im Plastiksack mit einer Nummer am Fuß.

Und wir lernten schnell, uns klein zu machen.

Schwere Arme, leerer Bauch.



Sowas wie Heimat gab’s nicht.

Seife auch nicht.

Dafür aber Playboy und Bob Hope.

Wir gruben uns ein und feuerten auf Sichtkontakt.

Und wir beteten mit aller Kraft.



Kameras für Landschaftsaufnahmen hatten wir nicht.

Dafür Hasch und die Doors.

Und es war dunkel.

Seit damals weiß ich, was Nacht ist.

Wir klammerten uns aneinander,

wie Brüder,

’Wir gehen hier zugrunde.

Gemeinsam’.



Charlie, oder Baker zum Beispiel.

Kinder, wie sie ankamen.

Dann von einer Mine über einen Hektar verteilt.

Wer hatte Unrecht, wer Recht ?

Im Gefecht kümmert Dich das einen Dreck.



Wir hatten den Tag.

Sie die Nacht.

Und diese Nächte waren

wie sechs Wochen Ausbildungslager auf Parris Island.



Wir hielten die Küste,

sie das Hochland.

Und jetzt waren sie scharf.

Sie hörten die Motoren,

zählten die Hubschrauber

und warteten auf uns im Hinterhalt.



Und wir gingen drauf.

Gemeinsam.