Der braucht das nicht.

Der hat noch nie auf ner Bühne gesungen

und auch noch nie mit nem Orchester.

Der hält die Melodie von selber.

Der braucht das nicht.

Der ist ein Straßensänger.

Für den ist immer Mitternacht aufm Maskenball.

Und hier in seinem Einkaufszentrum ist er der Held.

Eisenhower-Ära.

Die neue Welt.

Diese Straßensänger haben eine ganz eigene Art.

Die wissen einfach, was sie sagen müssen,

wie sie sich bewegen müssen.

Die haben keine Verpflichtungen,

keine Illusionen,

und drum brauchen die auch nix, um sie zu stimulieren.

Arbeiten sauhart für ihr Geld.

Aber hörs dir an:

keine Riesen-Arrangements.

Und es klingt super.