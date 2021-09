Is’ so schön still. So ruhig und friedlich. Angenehm. Alleinsein hat was für sich.

Und dann: Zing-Bumm - du hast dich wieder mal verliebt. Wolke Siebzehn. Und der Himmel bricht über dir zusammen - Kawumm. Du warst noch nie so verrückt nach einem Kerl, du weißt nicht, ob du lachen sollst oder heulen, du zerbrichst dir den Kopf und dann das Herz und dann würdest du am liebsten sterben.

Bis dann wieder alles vorbei ist. Wieder alles schön ruhig ist. Bis der ganze Aufstand von vorne anfängt:



Da klingelts wieder - bimbam. Du willst es am liebsten rausschreien. Der Bann ist gebrochen. Der isses, der ist süß. Du hast ihn, keine Frage, das ist es.



Bis es wieder vorbei ist. Schön ruhig, und friedlich. Du bist allein und mit dir zufrieden, und dann fängst du wieder Feuer, und dann ist der Teufel wieder los. Und dann verliebst du dich wieder.



Also: was soll der Blödsinn?