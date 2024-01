Das sind angeblich nicht die besten Zeiten grade.

Aber ich kenn es nicht anders.

Ich glaube, dass jeder meditieren soll.

Aber jeder für sich und dann nicht alle gleichzeitig.

Meine Kleine hat schon aufgegeben.

Und alles was ich da tun kann, ist dastehen, zugucken und mitfühlen.

Weil... am Ende ist es doch nur die momentane Situation,

die uns bestimmt. Entweder high oder down.



Also streiten wir,

- diskutieren,

- argumentieren,

- arrangieren uns.



Und dann finden wir raus, dass alles nichts nützt,

und dass sich aber auch schon gar nichts ändert.

Weil alle Erfahrungen, die wir für uns selber machen,

und die Schlüsse, die wir dann daraus ziehen

kommen alle immer aufs selbe raus.

Als Menschen haben wir ziemlich versagt.

Aber die Vernunft stört das nicht.

Die lebt mit unserer Verrücktheit in friedlicher Koexistenz.



Wir vergeuden vollkommen sinnlos unsere Energie.

Mag ja sein, dass wir die Vorstellung,

die wir voneinander haben, nicht immer erfüllen.

Aber wenns hart auf hart geht, und wenn wir dann dastehen,

jeder mit seinen Eigenheiten und Befindlichkeiten,

dann sind wir alle gleich:



Entweder HIGH oder DOWN