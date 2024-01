Das ist die Alexa.

Downeaster.

Meine Downeaster.

Mein Schiff.

Meistens bin ich im Block Island Sound unterwegs.

Jetzt habe ich grade ’ne Fahrt nach Martha’s Vineyard,

aber heute abend geht’s nach Nantucket.

Gestern haben wir Diesel gebunkert in Montauk.

Heute morgen haben wir in Gardiner’s Bay abgelegt.

Mein Haus habe ich verkaufen müssen, wie die meisten hier.

Zum Weggehen bin ich zu stolz. Und so arbeite ich mir die Knochen kaputt.

Für dieses Schiff. Downeaster Alexa. Meine Downeaster.

Mit der fahr ich raus.

Ganz raus, da wo’s richtig tief ist. Da gibt’s noch die echten Riesen.

Und wenn du ein guter Käptn sein willst, dann gibt’s eben keinen Schlaf.

Ich hab? schließlich Rechnungen zu bezahlen. Und Kinder, die was zum Anziehen brauchen.

Ich weiß, dass es hier draußen Fisch gibt.

Wo, das weiß Gott.

Man sagt, dass die Gewässer besser waren früher. Aber das hilft mir nix, ich hab Leute an Land, die zählen auf mich.

Also, wenn sie meine Alexa mal irgendwo sehen, und wenn sie auch mit Rolle, Rute oder Netz arbeiten, sagen sie meiner Frau,

dass ich Kurs auf Atlantis genommen habe

und immer noch am Steuer stehe.



Ich fahre Jahr für Jahr weiter raus. Seit dem Tag, an dem die Händler gesagt haben,

dass sie mir meine Brassen nicht mehr abkaufen, und dass mit Schwertfisch auch nix sei.

Früher war ich hier in der Bay unterwegs. Bayman.

Mein Vater war auch ein Bayman.

Aber heute kannst du als Bayman nicht mehr leben.

Für einen Hochseefahrer gibt’s nicht viel Zukunft.

Und für einen Insulaner wie mich keine Insel mehr.