Amerika, du brennst.

Proteste auf deinen Straßen,

dein Gewissen geplündert,

deine Seele im Belagerungszustand.

Und wieder weint eine Mutter.

Wie sich Geschichte wiederholt.

Ich kann nicht mehr atmen.

Diese gottverdammten, langen 8 Minuten!

Die Hände auf dem Rücken, das Gesicht auf dem Asphalt,

Passanten bitten um Gnade.

Der Cop schubst ein Kind in der Menge.

Wann wurde aus einem Richter und einer Jury

eine Dienstmarke und ein Knie

auf unseren Straßen?

Bleibt am Leben,

zündet ein Licht an.

Nutzt eure Stimmen,

denn ist Zeit, abzurechnen.

Ich werde nie wissen,

wie es ist, auch nur eine einzige Meile in seinen Schuhen zu laufen.

Ich werde mich nie rechtfertigen müssen.

Uns passiert das alles nicht.

Es sind nur 4 Worte,

die einem 12jährigen, der noch nichts vom Leben gesehen hat,

quer über die Brust geschrieben sind:

Bin ich der Nächste?

Ist dies nur ein einzelner Moment oder schon eine ganze Bewegung?

Ist das Ebbe oder Flut?

Von uns hängt es ab,

ob Amerikas Geschichte mit Blut fortgeschrieben wird,

oder in Liebe und Frieden.

Original-Songtext auf Englisch

America's on fire

There's protests in the street

Her conscience has been looted

And her soul is under siege

Another mother's crying

As history repeats

I can't breathe

God damn those eight long minutes

Lying face-down in cuffs on the ground

Bystanders pleaded for mercy

As one cop shoved a kid in the crowd

When did a judge and a jury

Become a badge and a knee

On these streets?

Stay alive, stay alive

Shine a light, stay alive

Use your voice and you remember me

American reckoning

I'll never know what it's like

To walk a mile in his shoes

And I'll never have to have the talk

So it don't happen to you

Three little words written 'cross the chest

Of a twelve-year-old who hasn't lived life yet

"Am I next?" "Am I next?"

Stay alive, stay alive

Shine a light, stay alive

Use your voice and you remember me

American reckoning

Is this a moment or movement?

Is this the tide or a flood?

Is our American reckoning

Our story written in blood?

Or in love?

Or in peace?

Stay alive, stay alive

Shine a light, stay alive

Use your voice and you remember me

Stay alive, stay alive

Shine a light, stay alive

Use your voice and you remember me

American reckoning

In our American reckoning