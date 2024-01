Parties und Champagner bis zum Abwinken!

Durchgestylte Männer in hippen Outfits glauben,

sie wissen alles und kennen jeden,

doch mein Name ist nur eine Fassade!



Hotels und Flughäfen! Ein Leben aus dem Koffer!

Die Unterschiede zwischen Orten verschwimmen und weichen der Eintönigkeit.

Die Welt, abgeschottet unter einer Glocke aus Glas.



Ich will meinen Kindern beim Spielen zuschauen!

Hektik und Stress überwinden und Geborgenheit in der Familie finden.

Das ist’s, was für mich wirklich zählt und nicht die Blumen,

die in der Garderobe hinter der Bühne vertrocknen.



Vorsicht, wenn sich die Gedanken in deinem Kopf verselbständigen,

und du in Gefahr gerätst, den Sinn für die Realität zu verlieren.



Die einfache Dinge zählen, wie der erste Sommertag,

ein Picknick im Garten und einfach nur faulenzen,

„tea time“ mit der Familie und Fußball im Fernsehen!



Wach auf! Lass dich nicht blenden und in die Irre führen!