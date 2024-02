Eine Stille senkt sich über die Stadt und die Erinnerung stellt sich ein!

Vor Ungeduld beginnt die Nacht zu vibrieren.

Ich bin hellwach, den Blick nach vorn gerichtet und sicher,

eben noch dein einzigartiges Gesicht gesehen zu haben!



Vielleicht hättest du gelacht oder die Stirn gerunzelt, wenn ich dir früher meine Gefühle eingestanden hätte. Doch die Zeit mit dir hat mich schon geprägt und verändert.



Es ist leichter jemanden zu verlassen, als verlassen zu werden!

Und Abschied war noch nie meine Stärke, besonders von dieser Stadt.

Aus New York weg zu gehen ist niemals einfach!

Wenn seine Lichter langsam mit der Dunkelheit verschmelzen.



Mein Leben hat sich wieder normalisiert und ich versuche alles so zu nehmen,

wie es kommt. Doch an die Einsamkeit werde ich mich niemals gewöhnen.

Die Hoffnung auf deine Rückkehr lauert überall.

Den Anblick der dünnen goldenen Kette um deine Hüften immer noch vor Augen.

Erkläre mich für verrückt, aber ich schwöre dir, für mich ist das real!



Doch die Erinnerung verschwimmt und irgendwann zersplittert sie wie Glas.

Die Zukunft ist das, was zählt, nicht die Vergangenheit.

Und meine Zukunft bist du, das spüre ich!



Geh in dich und du wirst verstehen, warum es mich zerreißt, wenn ich an dich denke!

Während ich dir offen ewige Liebe geschworen habe, warst du zurückgehaltend und hast geschwiegen.