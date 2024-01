Sie wird ihre sieben Sachen packen,

ihren eigenen Weg finden, um hier rauszukommen.

Ihr Ziel ist weder New York noch Los Angeles.

Sie ist auf der Suche nach ihrem wahren Ich.



Nichts mehr verschlafen!

Statt Drogen lieber eine Portion Pfirsich mit Sahne!

Sie vertraut ihrem Glück und greift nach den Sternen.

Verstehst du, was ich meine?



Schluss mit der Vergangenheit.

Endlich das Leben in vollen Zügen genießen.

Sie muss herausfinden, was sie wirklich will:

Mit beiden Beinen im Leben stehen!

Ihre Zeit als graue Maus ist vorbei!

Heute Nacht wird aus ihr ein neues, mutiges Mädchen!



Sie tritt aus dem Schatten in’s Licht und öffnet ihre Augen.

Kaum vorstellbar, wie frei sie sich plötzlich fühlt.

Ihre Lebenseinstellung hat sich grundlegend geändert.

sie nimmt keine Rücksicht mehr auf andere.

Ein neues, selbstbewusstes Mädchen!



Genau die richtige Nacht, das Leben auf den Kopf zu stellen!

Da trifft sie diesen Draufgängertyp. Er fragt:



„Hey Baby, auf was bist du aus?



„Mal sehen. Ich lass mich überraschen, was passiert!



„Komm, lass uns tanzen!“

In diesen engen Hüft-Jeans mit dem knappen, rosaroten T-shirt siehst du echt stark aus!“ Gehen wir zu dir oder zu mir?



Sie will Spaß haben. Die Vergangenheit ist passé.

Mit beiden Beinen steht sie jetzt im Leben und ist ganz vorn dabei!

Heute Nacht ist aus dem Mauerblümchen ein selbstbewusstes Mädchen geworden, dass nicht mehr scheu die Augen niederschlägt,

sondern mit hoch erhobenen Kopf durch’s Leben geht!



Das hässliche kleine Entchen ist ein stolzer Schwan geworden.