Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich betest Du noch brav jeden Abend,

und hoffst, daß morgen alles ins Lot kommt.

Aber alles, was kommt, ist eben der Morgen.

Und dann noch einer, und noch einer und irgendwann bist Du tot,

und Du weißt nichtmal, warum.

Die haben Dir eine in den Schädel geknallt, Mädchen.

Voll auf die Zwölf, direkt zwischen die Augen.

Lüg Dir nix vor, Du bist fertig.

Du bist da groß geworden,

wo kleine Mädchen ziemlich schnell groß werden.

Und Du hast gefressen, was man Dir vorgesetzt hat,

und Du hast getan, was man Dir gesagt hat.

Aber was man Dir gesagt hat, das war Scheiße, Kleines.

Und das Leben, was man Dir aufgezwungen hat, erst recht.



Ich war sowas wie Dein Romeo. Ich Romeo, Du Julia.



Aber heute wartest Du nicht mehr auf irgend einen Romeo. Du wartest nur noch auf die Sozialhilfe.

Und auf all die andern Sachen, die man Dir versprochen hat.

Aber die kommen nie.

Und so läuft das immer.

Du lebst von Notlügen, um den Schmerz auszuhalten.

Du stehst im Licht, aber eine falsche Bewegung,

und die Lichter gehen aus.



Ich hab mal geglaubt, daß wir es doch noch schaffen.

War wie ein Traum. Du und ich zu Hause,

in unserm alten Laden, wie damals.

Wir haben an der Bar gestanden, die Band hat losgegeigt,

und Du hast mir irgendwas ins Ohr gebrüllt.

Und als der Drummer dann angezählt hat,

da hast Du mir die Jacke vom Leib gerissen,

hast mich auf die Tanzfläche gezerrt,

hast mich festgehalten und begonnen zu tanzen.

Ganz langsam.



Damals hab ich mir geschworen, Dich nie wieder loszulassen.

Gestern hab ich Dich wieder gesehen.

Auf der Strasse.

Dein Gesicht war zwar im Schatten,

aber ich hab Dich trotzdem erkannt.



Du hast Dich in einer Tür versteckt.

Ich hab Deinen Namen gerufen.

Du hast Dich kurz umgedreht,

und dann durch mich durchgeguckt,

so als wär ich ein Freier.



Du bist dran.

Sie haben Dich drangekriegt.

Du hast vergessen, wie man liebt,

und Du hast vergessen, wie man kämpft.

Die haben Dich im Visier,

eine falsche Bewegung - peng - Du bist tot.

Direkt zwischen die Augen.

Aufgesetzter Nahschuß.